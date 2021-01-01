Десятая часть россиян не поддержала ношение масок в общественных местах

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Введение обязательного масочного режима в общественных местах в связи с пандемией коронавируса не поддерживают 10% россиян. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, обязательное ношение масок поддерживают большинство жителей страны — 89%. Также в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в России большинство россиян (87%) готовы соблюдать социальную дистанцию полтора—два метра в общественных местах. При этом 12% респондентов не поддерживают это ограничение.

Исследование было проведено методом телефонного интервью 16 ноября. Респондентами были 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

18 ноября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что во всех регионах России в связи с распространением коронавируса введен масочный режим. По ее данным, проведение развлекательных мероприятий и ночная работа ресторанов запрещены везде, кроме Тверской и Белгородской областей, Ставропольского края, Крыма, Чукотки и Ненецкого автономного округа. Ограничения для пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями действуют в 75 регионах.