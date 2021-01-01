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Пандемия коронавируса ,  
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Американский словарь Merriam-Webster назвал «пандемию» словом года

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Издательство Merriam-Webster, специализирующееся на выпуске словарей английского языка в его американской версии, назвало «пандемию» словом 2020 года. Об этом говорится на сайте справочного издания.

«Основываясь на статистическом анализе слов, которые очень часто встречаются в нашем онлайн-словаре, а также демонстрируют значительный рост трафика в годовом исчислении, «пандемия» стала словом 2020 года, по версии Merriam-Webster», — говорится в сообщении.

Оксфордский словарь не смог выбрать слово 2020 года
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

По данным компании, первый всплеск поисковых запросов этого словам произошел 3 февраля, когда из больницы в Сиэттле (штат Вашингтон) выписали первого в США пациента с COVID-19. Тогда просмотры значения слова выросли на 1 621% по сравнению со всем прошлым годом, а с начала марта — на 4 000%. Второй всплеск случился 11 марта, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила коронавирус пандемией, тогда просмотры увеличились на 115 806%. В издательстве отметили, что «пандемия» занимает лидирующие строчку рейтинга на протяжении последних десяти месяцев.

Словарь Merriam-Webster выбирает слово года более 15 лет. В 2019 году словом года стало «они» (they).

В свою очередь Оксфордский словарь не смог в 2020 году выбрать одно слово, которое бы охарактеризовало текущий год. Вместо этого словарь выпустил отчет, в котором проанализировал новые явления в языке.

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Редакция Collins Dictionary 10 ноября опубликовала свой шорт-лист претендентов на звание слова 2020 года. В него вошли все слова, которые в так или иначе связаны с темой пандемии. Среди них: социальная дистанция,
самоизоляция, отпуск без содержания. Однако победителем стало слово «локдаун». «Это состояние, которого мы больше всего боимся в 2020 году, состояние всеобщего застоя», — объяснили выбор экспертов в редакции.

словарь пандемия слово года
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