Американский словарь Merriam-Webster назвал «пандемию» словом года

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Издательство Merriam-Webster, специализирующееся на выпуске словарей английского языка в его американской версии, назвало «пандемию» словом 2020 года. Об этом говорится на сайте справочного издания.

«Основываясь на статистическом анализе слов, которые очень часто встречаются в нашем онлайн-словаре, а также демонстрируют значительный рост трафика в годовом исчислении, «пандемия» стала словом 2020 года, по версии Merriam-Webster», — говорится в сообщении.

По данным компании, первый всплеск поисковых запросов этого словам произошел 3 февраля, когда из больницы в Сиэттле (штат Вашингтон) выписали первого в США пациента с COVID-19. Тогда просмотры значения слова выросли на 1 621% по сравнению со всем прошлым годом, а с начала марта — на 4 000%. Второй всплеск случился 11 марта, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила коронавирус пандемией, тогда просмотры увеличились на 115 806%. В издательстве отметили, что «пандемия» занимает лидирующие строчку рейтинга на протяжении последних десяти месяцев.

Словарь Merriam-Webster выбирает слово года более 15 лет. В 2019 году словом года стало «они» (they).