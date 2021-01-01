ОАК заявила об отсутствии сообщений о разрыве отношений после санкций США

Фото: uacrussia.ru

Объединенная авиастроительная корпорация не получала уведомлений о приостановке сотрудничества с иностранными партнерами из-за санкций США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу корпорации.

«Из опубликованной информации следует, что американским компаниям необходимо получать лицензии на сотрудничество с предприятиями из списка. Мы не получали уведомлений о прекращении сотрудничества от наших зарубежных партнеров», — заявили в пресс-службе ОАК.

В корпорации отметили, что на предприятиях корпорации «идет плановая работа по развитию гражданских продуктов», в которых применяются системы нового поколения российского производства. На данный момент продолжается работа над созданием SSJ-NEW, самолета МС-21 с двигателями ПД-14, региональным Ил-114-300, полностью состоящим из российских комплектующих, добавили в ОАК.

Накануне Министерство торговли США опубликовало список более чем из 100 компаний и ведомств России и Китая, которые Вашингтон считает «конечными военными пользователями». В санкционном списке 45 российских компаний, в том числе объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), госкорпорация «Ростех», Служба внешней разведки (СВР), Министерство обороны России, специальный летный отряд «Россия», холдинг «Вертолеты России», а также ряд научных институтов госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос». Включение в перечень означает, что эти организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США. Теперь, чтобы поставить им определенные товары, потребуется лицензия BIS (Бюро промышленности при Минторге США). Категории товаров, подлежащих контролю, будут определены позднее.