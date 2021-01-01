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Политика ,  
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Посол назвал деструктивными экспортные ограничения США против России

Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)
Экспортные ограничения Министерства торговли США в отношении российский компаний являются деструктивными и перекрывают любую положительную перспективу российско-американских экономических отношений. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова опубликованы на странице дипмиссии в Facebook.

«Абсолютно неприемлемы ничем не обоснованные утверждения о том, что флагманы нашей индустрии, научно-производственные и исследовательские институты якобы подрывают национальную безопасность США», — добавил он.

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Антонов также подчеркнул, что такие действия направлены не только против российских, но и против американских компаний, так как их лишают возможности сотрудничества с российскими партнерами по ряду перспективных направлений, например в сфере гражданской авиации, машино- и приборостроении, а также металлургии.

По мнению посла, подобные шаги приведут к еще большему кризису в отношениях двух стран, из которого удастся выйти только тогда, когда США «будут готовы выстраивать отношения на принципах равноправия и взаимного уважения».

«Пока такого стремления мы не видим», — заключил он.

Ранее Бюро промышленности и безопасности при Минторге США опубликовало список из 103 компаний и ведомств России и Китая, которые сотрудничают с вооруженными силами своих государств. В перечень вошли 45 российских организаций. Теперь для поставок им необходима специальная лицензия бюро.

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