Посол назвал деструктивными экспортные ограничения США против России
«Абсолютно неприемлемы ничем не обоснованные утверждения о том, что флагманы нашей индустрии, научно-производственные и исследовательские институты якобы подрывают национальную безопасность США», — добавил он.
Антонов также подчеркнул, что такие действия направлены не только против российских, но и против американских компаний, так как их лишают возможности сотрудничества с российскими партнерами по ряду перспективных направлений, например в сфере гражданской авиации, машино- и приборостроении, а также металлургии.
По мнению посла, подобные шаги приведут к еще большему кризису в отношениях двух стран, из которого удастся выйти только тогда, когда США «будут готовы выстраивать отношения на принципах равноправия и взаимного уважения».