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Политика ,  
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Украина заочно арестовала 32 судна за заходы в порты Крыма

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

По ходатайству прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополь, входящей в Генпрокуратуру Украины, из-за заходов в порты Крыма были заочно арестованы 32 морских судна. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено 32 судна, нарушивших порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров, и ходатайствами прокуратуры автономии на указанные суда наложены аресты», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что намерены обратиться в украинское бюро Интерпола, чтобы указанные корабли были объявлены в розыск, а также направить запросы властям других государств для фактического ареста.

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Фото:new.sipaero.ru

При этом не уточняется, кому именно принадлежат данные корабли и под какими флагами они ходят. В прокуратуре подчеркнули, что заходы любых иностранных судов в закрытые морские порты Крыма влекут за собой уголовную ответственность, так как направлены на подрыв суверенитета Украины.

В ноябре по ходатайству крымской прокуратуры украинский суд арестовал 44 российских самолета, летевших в Крым. Еще 65 бортов по тем же причинам были арестованы в сентябре.

Крым вошел состав России по результатам референдума в марте 2014 года. Киев неоднократно заявлял, что не признает итоги голосования и считает полуостров оккупированной территорией. В ответ Москва сообщала, что данный вопрос закрыт. В связи с этим Украина регулярно выражает протесты из-за поездок не только российских, но и зарубежных официальных лиц, а также судов и самолетов на территорию республики.

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