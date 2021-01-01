Роспотребнадзор назвал долю привившихся от гриппа россиян

Более 78,79 млн жителей России сделали прививку от гриппа. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщило агентство «РИА Новости»

«В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 78,79 миллиона человек, что составляет 53,7% от численности населения Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в пресс-службе пояснили, что вакцинация населения против гриппа в России продолжается.

Ранее, 8 декабря, в ведомстве сообщили, что прививку сделали 73,2 млн россиян. Таким образом, всего за неделю процедуру вакации прошли более более 5,5 млн человек.