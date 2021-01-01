При взрыве на автомойке в Нижегородской области пострадали пять человек

Фото: МЧС России

На автомойке в городе Володарске в Нижегородской области произошел взрыв, пять человек пострадали. Об этом РБК заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Обрушения конструкций не произошло, выбиты оконные проемы, повреждены ворота. Пострадали пять человек, на месте от МЧС работают 13 человек и четыре единицы техники», — сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел в боксе автомойки на улице Больничной в 09:85 мск.

Как пишет «Репортер-НН», на месте хлопка проводилась заправка аэрозольных установок пожаротушения. В результате хлопка выбило двери и окна. Пострадавшим оказывают помощь в больнице Дзержинска. Причины происшествия устанавливаются.