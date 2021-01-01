При взрыве в многоквартирном доме в Красноярске пострадали два человека

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Красноярске из-за ЧП в пятиэтажном доме пострадали два человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Красноярского края.

Инцидент произошел на улице Парашютной. «Пострадали два человека, семь человек спасены силами пожарно-спасательных подразделений», — сказали в пресс-службе. После проверки здания жителям разрешили вернуться домой.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на региональный МЧС, в результате происшествия из пятиэтажки эвакуировали 30 человек.

«Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру края передает, что произошел взрыв самогонного аппарата, пострадали пожилые люди. Источник ТАСС также сообщил, что взорвались пары самогона. При этом источник агентства в экстренных службах говорил, что в квартире дома взорвался бытовой газ без последующего горения. Повреждена не несущая перегородка между двумя квартирами, выбиты окна.