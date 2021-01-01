Израиль решил ограничить въезд для иностранцев

Власти Израиля со среды, 23 декабря, закроют границу страны для иностранцев из-за ситуации с коронавирусом, сообщает газета Haaretz.

На сайте правительства сообщается, что въезд в страну будет запрещен иностранным гражданам, прибывшим из Англии, Дании и Южной Африки, где ранее был выявлен новый штамм COVID-19. Запрет касается в том числе журналистов.

Кроме того, сообщил кабинет министров, с 22:00 среды израильтяне, возвращающиеся домой, должны будут изолироваться в предназначенных для этого отелях. Изоляция продлится 10 дней при отрицательных результатах двух тестов на коронавирус или 14 дней. Такой режим будет сохраняться 10 дней и может быть продлен по истечении срока.