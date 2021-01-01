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Пандемия коронавируса ,  
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Израиль решил ограничить въезд для иностранцев

Власти Израиля со среды, 23 декабря, закроют границу страны для иностранцев из-за ситуации с коронавирусом, сообщает газета Haaretz.

На сайте правительства сообщается, что въезд в страну будет запрещен иностранным гражданам, прибывшим из Англии, Дании и Южной Африки, где ранее был выявлен новый штамм COVID-19. Запрет касается в том числе журналистов.

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Кроме того, сообщил кабинет министров, с 22:00 среды израильтяне, возвращающиеся домой, должны будут изолироваться в предназначенных для этого отелях. Изоляция продлится 10 дней при отрицательных результатах двух тестов на коронавирус или 14 дней. Такой режим будет сохраняться 10 дней и может быть продлен по истечении срока.

Что известно о новом штамме коронавируса
Политика
Фото:Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta / Reuters

На прошлой неделе британские власти заявили, что обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее существующего вируса. После этого новый штамм выявили еще в ряде стран.

Государства начали закрывать транспортное сообщение с Великобританией, в том числе Израиль. Россия приостанавливает авиасообщение с королевством со вторника, 22 декабря.

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Источник: JHU
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