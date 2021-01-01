В Ростове-на-Дону СК начал проверку смерти женщины около школы

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В Ростове-на-Дону следователи начали проверку по факту гибели пожилой женщины возле одной из школ города. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

По данным ведомства, тело обнаружили 21 декабря, было установлено, что умершей 61 год, признаков насильственной смерти на трупе не найдено. Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщает местное издание 1rnd.ru со ссылкой на очевидцев, прохожей стало плохо, и за помощью она обратилась в школу. Охранники учебного заведения вызвали ей скорую помощь, но попросили женщину покинуть здание, предложив дождаться медиков на улице.

Следователи в Башкирии 14 декабря организовали доследственную проверку из-за обнаружения тела женщины в деревне Дема Чишминского района. Местные СМИ сообщили, что женщину нашли висящей на металлической ограде без признаков жизни. По данным UFA1.RU, погибшая забыла ключи, поэтому пыталась попасть домой, перебравшись через забор, застряла в ограде и замерзла.