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В Новосибирске СК начал проверку нападения на врача скорой из-за бахил

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Новосибирске организовали доследственную проверку после появления информации в СМИ о драке между врачом скорой помощи и отцом ребенка, на вызов к которому приехали медики. Об этом говорится на сайте СУ Следственного комитета (СК) по Новосибирской области.

Как писало региональное издание «НГС.Новости», мужчина, напавший на врача скорой, боялся, что медицинская бригада без бахил занесет к нему в квартиру коронавирус. Отец больного ребенка пожаловался, что врач неуважительно с ним общался.

«Между отцом ребенка и врачом бригады скорой помощи произошел конфликт из-за того, что медицинские работники отказались надевать бахилы при входе в квартиру», — уточняется в сообщении СК. В результате врач получил черепно-мозговую травму и многочисленные ссадины.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области РБК сообщили, что полиция также проверяет случай. «Заявление принято от обоих участников конфликта», — уточнили правоохранители.

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Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова, передает пресс-служба минздрава Новосибирской области, пояснила, что врачи скорой помощи не обязаны надевать бахилы. «Мы приезжаем, когда есть угроза жизни или серьезная угроза здоровью, времени разуваться просто нет. Тем более если на вызов приехала реанимационная бригада», — сказала она.

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По словам Большаковой, на вызов к ребенку приехала именно реанимационная бригада: родители сообщили, что мальчик испытывал боли в животе и потерял сознание.

В марте в Москве на фельдшера скорой помощи на вызове напал пьяный мужчина. Медики приехали к ребенку с пневмонией; по информации РЕН ТВ, на них были защитные костюмы, которые и спровоцировали драку. Фельдшер получил перелом носа, сотрясение мозга и ушибы.

Новосибирская область скорая СК новости
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