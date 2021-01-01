В Новосибирске СК начал проверку нападения на врача скорой из-за бахил

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Новосибирске организовали доследственную проверку после появления информации в СМИ о драке между врачом скорой помощи и отцом ребенка, на вызов к которому приехали медики. Об этом говорится на сайте СУ Следственного комитета (СК) по Новосибирской области.

Как писало региональное издание «НГС.Новости», мужчина, напавший на врача скорой, боялся, что медицинская бригада без бахил занесет к нему в квартиру коронавирус. Отец больного ребенка пожаловался, что врач неуважительно с ним общался.

«Между отцом ребенка и врачом бригады скорой помощи произошел конфликт из-за того, что медицинские работники отказались надевать бахилы при входе в квартиру», — уточняется в сообщении СК. В результате врач получил черепно-мозговую травму и многочисленные ссадины.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области РБК сообщили, что полиция также проверяет случай. «Заявление принято от обоих участников конфликта», — уточнили правоохранители.