СК Башкирии начал проверку после смерти застрявшей в заборе женщины

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следователи в Башкирии начали доследственную проверку после обнаружения тела женщины в деревне Дема Чишминского района, сообщили РБК в СУ СКР по республике.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено», — сказал представитель управления.

ГТРК «Башкортостан» сообщила, что женщину нашли висящей на металлической ограде без признаков жизни. По данным UFA1.RU, она забыла ключи, поэтому пыталась попасть домой, перебравшись через забор. Однако женщина застряла в ограде и замерзла, отмечает портал.

В начале декабря в Якутии нашли автомобиль с поврежденным радиатором, в салоне которого находились двое молодых людей. Один из них замерз насмерть, второго юношу с обморожением госпитализировали.