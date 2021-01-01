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В Москве потушили пожар в здании «Мосгоргеотреста»

В столице потушили пожар в административном семиэтажном здании «Мосгоргеотреста» на Ленинградском проспекте. Об этом сообщили в ГУ МЧС Москвы, передает «РИА Новости».

Горели седьмой этаж и кровля здания. Возгорание, как говорится на сайте столичного главка МЧС, локализовали на площади около 300 кв. м. Как передает «РИА Новости», начальник ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов сообщил, что огонь был локализовали на площади 500 кв. м.

Прокуратура начала проверку после пожара в здании «Мосгоргеотреста»
Общество

По словам Желткова, эвакуировали 40 человек, никто не пострадал. На сайте МЧС сказано, что всего из здания вывели около 130 человек.

Московская прокуратура поручила проверить пожар Савеловской межрайонной прокуратуре. Результаты проверки поставлены на контроль столичной прокуратуры.

ГБУ «Мосгоргеотрест» — организация, подконтрольная комитету по архитектуре и градостроительству Москвы. В ее задачи входит обеспечение пространственными данными, геодезической и картографической информацией для разработки проектной документации, строительства и реконструкции зданий и прочих объектов.

пожар Москва МЧС
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