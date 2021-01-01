В Москве потушили пожар на складе с красками и растворителями

В промзоне на северо-западе Москвы потушили пожар на площади 600 кв.м., сообщается на сайте Главного управления МЧС по столице.

Пожар возник 20 декабря вечером на территории промзоны, расположенной по адресу: ул. Маршала Прошлякова, д. 6. Загорелось складское помещение. Распространения огня удалось избежать, пожар был ликвидирован в 20:57. Пострадавших нет.

По данным ТАСС, горел склад, где хранились строительные материалы, а также краски и растворители.

В ноябре на Рязанском проспекте горело здание бывшего завода железобетонных изделий. Там вспыхнул строительный мусор, огнем было охвачено около 500 кв. м. Постройка частично обрушилась.