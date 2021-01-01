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Политика ,  
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Мэр Екатеринбурга станет первым замгубернатора Свердловской области

Александр Высокинский
Александр Высокинский (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский принял предложение стать первым заместителем губернатора Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Высокинского назначили замгубернатора по итогам встречи с главой региона Евгением Куйвашевым. В новой должности Высокинский будет курировать среди прочего развитие екатеринбургской агломерации.

«Курирование вопросов экономики, развитие агломерации — это только малая часть того, чем предстоит заниматься. Рассчитываю, что вы в короткие сроки начнете работу», — сказал Евгений Куйвашев.

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Кадровые перестановки в Свердловской области начались 21 декабря, когда бывший первый замгубернатора Алексей Орлов был назначен первым вице-мэром вместо Александра Ковальчика. Сам Ковальчик стал руководителем аппарата администрации.

Высокинский занимает пост главы Екатеринбурга с 2018 года. До этого он был вице-премьером правительства области.

Екатеринбург Свердловская область Евгений Куйвашев
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