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В Екатеринбурге отказались комментировать сообщения об отставке мэра

Александр Высокинский
Александр Высокинский (Фото: ekb196 / Facebook)

Власти Екатеринбурга не стали комментировать сообщения о планах мэра города Александра Высокинского подать в отставку.

«Кадровые вопросы в сослагательном наклонении не комментируем», — сказали «РИА Новости» в пресс-службе мэрии.

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О том, что Высокинский собирается покинуть свой пост, 20 декабря сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник. Высокинский должен объявить об этом в понедельник, 21 декабря, сказал собеседник агентства.

По данным Ura.ru, исполнять обязанности главы города будет первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, в понедельник его должны назначить первым вице-мэром Екатеринбурга.

Высокинский возглавляет Екатеринбург с сентября 2018 года.

Екатеринбург мэр отставка
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