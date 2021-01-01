В Екатеринбурге отказались комментировать сообщения об отставке мэра

Александр Высокинский (Фото: ekb196 / Facebook)

Власти Екатеринбурга не стали комментировать сообщения о планах мэра города Александра Высокинского подать в отставку.

«Кадровые вопросы в сослагательном наклонении не комментируем», — сказали «РИА Новости» в пресс-службе мэрии.

О том, что Высокинский собирается покинуть свой пост, 20 декабря сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник. Высокинский должен объявить об этом в понедельник, 21 декабря, сказал собеседник агентства.

По данным Ura.ru, исполнять обязанности главы города будет первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, в понедельник его должны назначить первым вице-мэром Екатеринбурга.