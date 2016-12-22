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Мэром Екатеринбурга избрали Александра Высокинского
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Мэром Екатеринбурга избрали Александра Высокинского
Общество, 09:10
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Мэром Екатеринбурга избрали Александра Высокинского

Депутаты городской думы Екатеринбурга во вторник избрали мэром города Александра Высокинского, который ранее занимал должность заместителя губернатора региона. Об этом сообщает ТАСС.

Прежде Высокинский работал заместителем главы администрации города, с февраля 2016-го стал вице-премьером в правительстве области, а потом — замгубернатора.

Что ждет Ройзмана после ухода с поста мэра Екатеринбурга
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В начале сентября комиссия по отбору кандидатов на должность мэра отобрала трех претендентов. Помимо Высокинского, ими стали зампредседателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков и юрист Надежда Абакумова.

В апреле губернатор Свердловской области подписал закон, которым прямые выборы в Екатеринбурге были отменены. В связи с этим мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил об уходе в отставку. Он назвал поправки противоречащими интересам города и «прямым обманом жителей».

Теги: Екатеринбург , Мэр
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