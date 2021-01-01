Встречавшегося с Лавровым главу президиума Боснии госпитализировали

Милорад Додик (Фото: Nedim Grabovica / Xinhua / Global Look Press)

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Об этом сообщает телеканал РТРС. 15 декабря он встречался с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Додик ушел на самоизоляцию после того, как 16 декабря контактировал с человеком, у которого был выявлен коронавирус. Сейчас политик госпитализирован в Университетский клинический центр Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины). Его состояние оценивается как стабильное.

Ранее на встрече с Додиком в ходе визита в Боснию и Герцеговину Лавров заявил, что поддерживает резолюцию, в которой говорится о военном нейтралитете входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской. После этого двое членов президиума страны, Желько Комшич и Серфик Джаферович, отказались от встречи с российским министром.

Как позже заявил глава российского МИДа, двое членов президиума отказались с ним встречаться «по чьей-то подсказке». При этом Лавров выразил уверенность, что этот случай не нанесет серьезного вреда развитию российских и боснийских отношений.