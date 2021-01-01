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Лавров объяснил отказ членов президиума Боснии встретиться с ним

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД / Global Look Press)

Двое из трех членов президиума Боснии и Герцеговины (высший орган исполнительной власти страны. — РБК) отказались от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым не самостоятельно, сообщил глава российского МИДа на пресс-конференции в Белграде, передает ТАСС.

«Явно действуют по чьей-то подсказке и, скорее всего, выражают интересы не своих избирателей, по крайней мере большинства своих избирателей, а интересы внешних сил», — считает Лавров.

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По оценке дипломата, этот случай не нанесет серьезного вреда развитию отношений России с боснийским народом.

Лавров предположил, что внешние силы не заинтересованы не только в развитии российско-боснийского сотрудничества, но и в принципе в том, чтобы Босния и Герцеговина строила отношения с какими-либо иностранными партнерами. По словам министра, в Европе по-прежнему сильна философия «колониальных времен», которая определяет Балканы как зону исключительно западноевропейских интересов.

«С этим, конечно, ничего поделать невозможно, хотя противодействовать этой абсолютно неприемлемой линии, неприемлемому менталитету необходимо», — обозначил парадокс Лавров.

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Вслед за развалом Югославии в 1992 году в регионе началась гражданская война между тремя основными национальностями: сербами, хорватами и боснийцами-мусульманами. После окончания конфликта в Конституции Боснии и Герцеговины было закреплено, что руководство страной осуществляют представители всех трех народов. Они составляют президиум, один из членов которого его возглавляет, однако решения принимаются коллегиально.

Встретиться с Лавровым во время его рабочей поездки в Боснию и Герцеговину согласился только представитель сербов Милорад Додик. Остальные объяснили отказ несогласием с некоторыми заявлениями Лаврова.

Российский министр ранее сообщил, что поддерживает резолюцию, в которой говорится о военном нейтралитете входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской. Член президиума от хорватов Желько Комшич пояснил, что вопросы о статусе Республики Сербской может решать только боснийский президиум и таким образом дипломат выказал неуважение к республике. «Быть российскими пешками мы не согласны», — заявил Комшич.

Сергей Лавров Босния и Герцеговина политика
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