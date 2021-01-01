Лавров объяснил отказ членов президиума Боснии встретиться с ним

Сергей Лавров (Фото: МИД / Global Look Press)

Двое из трех членов президиума Боснии и Герцеговины (высший орган исполнительной власти страны. — РБК) отказались от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым не самостоятельно, сообщил глава российского МИДа на пресс-конференции в Белграде, передает ТАСС.

«Явно действуют по чьей-то подсказке и, скорее всего, выражают интересы не своих избирателей, по крайней мере большинства своих избирателей, а интересы внешних сил», — считает Лавров.

По оценке дипломата, этот случай не нанесет серьезного вреда развитию отношений России с боснийским народом.

Лавров предположил, что внешние силы не заинтересованы не только в развитии российско-боснийского сотрудничества, но и в принципе в том, чтобы Босния и Герцеговина строила отношения с какими-либо иностранными партнерами. По словам министра, в Европе по-прежнему сильна философия «колониальных времен», которая определяет Балканы как зону исключительно западноевропейских интересов.