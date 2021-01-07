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Сомнологи назвали способы вернуться в рабочий ритм после праздников

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Нарушение режима сна во время новогодних праздников приводит к сбою биоритмов и снижает работоспособность. О том, как восстановить привычный режим, РБК рассказала руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева.

«Начинать надо с зафиксированного времени подъема. Желательно сохранить его сразу после Нового года, то есть после празднования встать в то же время, что и обычно — это очень серьезно поможет. Потом можно восполнить дефицит сна с помощью дневного, либо накопить сонливость, что поможет вовремя заснуть ночью», — сказала эксперт.

По словам Царевой, на каждый час смещения жизненного биоритма приходится сутки адаптации.

«Симптомы похожи на те, что люди испытают после многочасового перелета — это невозможность уснуть вовремя, дневная усталость, сонливость, снижение работоспособности и продуктивности. Пищеварение может меняться: те, кто не высыпается, больше склонны к тому, чтобы переедать вечером вредной пищи. Поэтому набор веса после новогодних праздников связан не только с «диетой», но и с тем, как вы спите и сможете ли вы переварить то, что съели в Новый год», — считает сомнолог.

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Фото:Dave Kotinsky / Getty Images for NYCWFF

По мнению кардиолога-сомнолога Руслана Питаева, выход из привычного ритма сна на непродолжительный период не сказывается существенно на самочувствии здоровых людей. Однако при наличии гипертонической болезни, заболеваний кишечно-желудочного тракта и неврологических расстройств могут произойти обострения хронических заболеваний, считает врач.

«Для того чтобы облегчить возвращение к привычному ритму, необходимо заблаговременно до начала рабочего периода, как минимум за 2-3 дня, начать восстанавливать свой суточный ритм, чтобы время отхода ко сну и пробуждение соответствовали рабочему периоду», — рассказал Питаев.

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Мешают сну и некоторые привычки, связанные с гаджетами. Как рассказал ранее старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко, если оставлять телефон на ночь рядом с кроватью, это само по себе не нанесет вреда здоровью. Но использование мобильного телефона в кровати перед отбоем на качество сна влиять может.

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