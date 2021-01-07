Сомнологи назвали способы вернуться в рабочий ритм после праздников

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Нарушение режима сна во время новогодних праздников приводит к сбою биоритмов и снижает работоспособность. О том, как восстановить привычный режим, РБК рассказала руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева.

«Начинать надо с зафиксированного времени подъема. Желательно сохранить его сразу после Нового года, то есть после празднования встать в то же время, что и обычно — это очень серьезно поможет. Потом можно восполнить дефицит сна с помощью дневного, либо накопить сонливость, что поможет вовремя заснуть ночью», — сказала эксперт.

По словам Царевой, на каждый час смещения жизненного биоритма приходится сутки адаптации.

«Симптомы похожи на те, что люди испытают после многочасового перелета — это невозможность уснуть вовремя, дневная усталость, сонливость, снижение работоспособности и продуктивности. Пищеварение может меняться: те, кто не высыпается, больше склонны к тому, чтобы переедать вечером вредной пищи. Поэтому набор веса после новогодних праздников связан не только с «диетой», но и с тем, как вы спите и сможете ли вы переварить то, что съели в Новый год», — считает сомнолог.