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Эксперт оценил вред от оставленного у кровати перед сном смартфона

Привычка оставлять смартфон на ночь рядом с кроватью не нанесет вреда, однако использование мобильного телефона в кровати может сказаться на качестве сна, сообщил «РГ» старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

«Наукой достоверно не доказано, что его [мобильного тtлефона] излучение как-то ощутимо влияет на организм. В заключении ВОЗ [Всемирной организации здравоохранения] 2014 года, суммирующем 20 лет исследований вопроса, констатируется, что не найдено статистически достоверной корреляции между повышенным риском развития каких-либо болезней и использованием мобильных телефонов», — указал он.

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Однако Кузьменко не рекомендует долго сидеть в телефоне перед сном, так как это способствует ухудшению зрения. Даже если перейти в режим чтения или ночной режим, хотя это и уменьшит нагрузку на глаза, но не устранит ее совсем. Кроме того, свечение экрана может привести к нарушению сна, так как это отрицательно влияет на выработку мелатонина — гормона сна. Специалист считает оптимальным отложить смартфон за час до сна.

В январе врач-сомнолог Алена Гаврилова назвала вредные для сна привычки. По ее словам, причиной нарушения сна могут стать использование смартфонов, просмотр остросюжетных фильмов и переедание.

смартфон сон Роскачество
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