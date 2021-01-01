Шойгу сообщил о заболеваемости COVID-19 в российской армии

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В российской армии заболеваемость коронавирусной инфекцией на 37% ниже, чем по стране. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

«Благодаря принятым мерам показатель заболеваемости коронавирусом в вооруженных силах на 100 тыс. человек на 37% ниже, чем по стране», — сказал он.

По словам министра, это связано с тем, что с апреля в два с половиной раза было увеличено число лабораторий ПЦР-исследований и в семь раз — количество тестов в сутки. «Этим закрыли потребности в тестировании военнослужащих и гражданского персонала вооруженных сил», — пояснил Шойгу. Он также добавил, что время получения результатов анализов сократилось с двух дней в апреле до четырех часов в июне.

В конце ноября Шойгу дал старт массовой вакцинации против коронавируса в рядах российской армии. Глава Минобороны сообщал о планах вакцинировать более 400 тыс. военнослужащих. По данным Шойгу, на тот момент были привиты более 2,5 тыс. военнослужащих. Позднее, 9 декабря, Шойгу докладывал, что от коронавирусной инфекции привили уже более 8,5 тыс. российских военных.