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Пандемия коронавируса ,  
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Шойгу назвал число получивших вакцину от коронавируса военных

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

От коронавирусной инфекции привили уже более 8,5 тыс. российских военных. Об этом доложил министр обороны Сергей Шойгу на совещании c руководящим составом Вооруженных сил, передает ТАСС.

Для вакцинации армия получила 14,5 тыс. доз препарата, которые распределили между военными округами, Северным флотом и центральным аппаратом Минобороны. «В целях наращивания вакцинации до конца года планируется получить еще до 100 тыс. доз вакцины», — уточнил Шойгу.

Для проведения вакцинации сформированы более 300 медицинских бригад.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил начать на этой неделе массовую вакцинацию в России. Он отметил, что произведено уже порядка 2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции. В первую очередь прививку получат группы риска — врачи и учителя. Вакцинация проходит бесплатно и на добровольной основе.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцину доставят во все российские регионы после 10 декабря. «Сегодня в рамках плановой вакцинации около 50% регионов ее уже получили», — сказал он 8 декабря.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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