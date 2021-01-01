Шойгу назвал число получивших вакцину от коронавируса военных

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От коронавирусной инфекции привили уже более 8,5 тыс. российских военных. Об этом доложил министр обороны Сергей Шойгу на совещании c руководящим составом Вооруженных сил, передает ТАСС.

Для вакцинации армия получила 14,5 тыс. доз препарата, которые распределили между военными округами, Северным флотом и центральным аппаратом Минобороны. «В целях наращивания вакцинации до конца года планируется получить еще до 100 тыс. доз вакцины», — уточнил Шойгу.

Для проведения вакцинации сформированы более 300 медицинских бригад.

Президент России Владимир Путин поручил начать на этой неделе массовую вакцинацию в России. Он отметил, что произведено уже порядка 2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции. В первую очередь прививку получат группы риска — врачи и учителя. Вакцинация проходит бесплатно и на добровольной основе.