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Шойгу доложил Путину об «Иноходцах» в российских войсках

БПЛА «Форпост»
БПЛА «Форпост» (Фото: Минобороны РФ)

Вооруженные силы (ВС) России получили первые комплексы с ударными беспилотными летательными аппаратами. Об этом заявил на заседании итоговой коллегии Министерства обороны России глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«В ВКС начали поступать первые современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами средней дальности «Иноходец» и «Форпост», — сказал министр.

Путин назвал скорость развития вооружений космической
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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

По его словам, в этом году Сухопутные войска России получили более 3,5 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения, включая 220 танков и других боевых бронированных машин, свыше 1,5 тыс. единиц автомобильной техники. Шойгу также добавил, что к концу 2024 года уровень современного оружия в российской армии составит почти 76%.

«Спланированные показатели закупок современных образцов за счет принятых мер позволят довести к концу 2024 года уровень современности армии и флота до 75,9%», — отметил министр.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что к середине декабря текущего года доля современных вооружений и техники в Вооруженных силах России составляет более 70%, в ядерных силах — 86%. Президент также отметил, что скорость изменения вооружений сейчас уже не сравнима с «Формулой-1». «Остановимся хотя бы на одну секунду, и сразу начнем отставать», — констатировал глава государства.

Он указал на то, что в 2021 году по силам ядерного сдерживания уровень современности российского вооружения должен составлять 88,3%.

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«Мы знаем, что конкретно, по каким позициям нужно сделать. А по силам общего назначения в 2024 году должны выйти на уровень 75,9%, то есть почти 76%», — добавил президент.

Путин заявил о работе над «противоядием» к гиперзвуковому оружию
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Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президент России заявил об активной работе над созданием технологий, которые смогут остановить применение гиперзвукового оружия, разработанного противниками. Как отмечал глава государства, на сегодняшний день гиперзвуковое оружие есть только у России, однако, по его словам, в скором времени аналогичное вооружение могут разработать и в США.

Сергей Шойгу ВКС России Минобороны Владимир Путин
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