Шойгу доложил Путину об «Иноходцах» в российских войсках

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что к середине декабря текущего года доля современных вооружений и техники в Вооруженных силах России составляет более 70%, в ядерных силах — 86%. Президент также отметил, что скорость изменения вооружений сейчас уже не сравнима с «Формулой-1». «Остановимся хотя бы на одну секунду, и сразу начнем отставать», — констатировал глава государства.

Он указал на то, что в 2021 году по силам ядерного сдерживания уровень современности российского вооружения должен составлять 88,3%.

«Мы знаем, что конкретно, по каким позициям нужно сделать. А по силам общего назначения в 2024 году должны выйти на уровень 75,9%, то есть почти 76%», — добавил президент.

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президент России заявил об активной работе над созданием технологий, которые смогут остановить применение гиперзвукового оружия, разработанного противниками. Как отмечал глава государства, на сегодняшний день гиперзвуковое оружие есть только у России, однако, по его словам, в скором времени аналогичное вооружение могут разработать и в США.