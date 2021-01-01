Шойгу доложил Путину об «Иноходцах» в российских войсках
Вооруженные силы (ВС) России получили первые комплексы с ударными беспилотными летательными аппаратами. Об этом заявил на заседании итоговой коллегии Министерства обороны России глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.
«В ВКС начали поступать первые современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами средней дальности «Иноходец» и «Форпост», — сказал министр.
По его словам, в этом году Сухопутные войска России получили более 3,5 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения, включая 220 танков и других боевых бронированных машин, свыше 1,5 тыс. единиц автомобильной техники. Шойгу также добавил, что к концу 2024 года уровень современного оружия в российской армии составит почти 76%.
«Спланированные показатели закупок современных образцов за счет принятых мер позволят довести к концу 2024 года уровень современности армии и флота до 75,9%», — отметил министр.