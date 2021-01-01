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Пандемия коронавируса ,  
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В Кремле заявили об отслеживании данных о новом штамме COVID в Британии

В России внимательно отслеживают информацию о мутации коронавирусной инфекции COVID-19 в Великобритании, в связи с чем принятие решения о прекращении авиасообщение между двумя странами является прерогативой правительственного оперативного штаба. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Тема очень специфическая, и это решение должен принимать правительственный штаб. Поэтому я рекомендую обращаться туда. Но, безусловно, мы с самым большим вниманием наблюдаем, отслеживаем информацию, которая поступает от ученых из Великобритании по этой теме», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли прекращение авиасообщения с Великобританией.

Новый «британский» штамм коронавируса обнаружили в Италии
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Накануне Служба общественного здравоохранения Великобритании сообщила, что новый штамм коронавируса мог появиться в стране в сентябре, однако активно распространяться начал с середины ноября.

По словам ученых, новый тип коронавируса распространяется быстрее, однако пока нет доказательств, что он приводит к более тяжелому течению заболевания или связан с более высокой смертностью. Специалисты, используя генетические данные, отследили цепочки распространения коронавируса в обратном порядке — до тех, от кого заражались граждане.

Крое того, специалисты усомнились в эффективности против него вакцины от коронавируса компании Pfizer, использование которой Великобритания одобрила в начале декабря.

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Великобритания коронавирус COVID-19 авиасообщение Дмитрий Песков
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