Гинцбург сообщил о сроках начала вакцинации от COVID людей старше 60 лет

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Вакцинация от коронавируса россиян старше 60 лет препаратом «Спутник V» начнется в начале следующего года. Об этом сообщил гендиректор Центра им. Гамалеи Минздрава России, профессор РАН Александр Гинцбург в фильме Антона Красовского «Спутник V». Все о первой российской вакцине от коронавируса» на RT.

«Я думаю, что до нового года заканчиваются сейчас исследования на возрастных группах 60 (лет) и больше, и сразу после Нового года в официальное регистрационное удостоверение вакцины «Спутник V» будет внесено разрешение использовать ее от 18 лет и без ограничения возраста», — сказал Гинцбург.

Минздрав России дал разрешение на испытание вакцины в Центре им. Гамалеи для лиц старше 60 13 октября. В исследованиях приняли участие 110 добровольцев. Ранее Гинцбург говорил, что испытания на старших возрастных годах должны были завершиться в середине 2021 года. После этого препарат планируют проверить на детях.