Собянин назвал рискованным традиционное новогоднее застолье на фоне COVID

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Людям старшего поколения стоит воздержаться от крупных новогодних застолий из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Что касается москвичей старшего поколения, им вообще бы, по-хорошему, воздержаться от этого. <…> И вообще, готовясь к застолью, надо понимать, что большое застолье — это большой риск. Не только для здоровья, но и для жизни», — объяснил он.

Глава города также рекомендовал пожилым людям обратиться за помощью к друзьям и близким не из группы риска, чтобы те помогли им подготовиться к Новому году.

Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Москве до 15 января действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. По данным оперативного штаба на 20 декабря, за сутки в столице выявили свыше 4,7 тыс. человек c коронавирусом. Всего за время пандемии в городе COVID-19 обнаружен более чем у 730 тыс. человек.

Власти Москвы отменили традиционные новогодние гуляния, ярмарки и фестивали, которые проходят в столице с середины декабря и до середины января.