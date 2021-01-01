Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 73,32 (+0,34) Инвестиции, 18 дек, 13:49
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 89,83 (+0,54) Инвестиции, 18 дек, 13:49
До и после: как изменились приципы потребления в моде 10:20 Большинство малых предприятий оказались зависимыми от курса рубля Экономика, 10:00 Эрика Дхаван: Zoom убивает индивидуальное мышление Pro, 09:55 Собянин назвал рискованным традиционное новогоднее застолье на фоне COVID Общество, 09:54 Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Pro, 09:51 Так больше не делают: как изменился образ жизни и отдых бизнесменов РБК и ЮниКредит Банк, 09:30 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 декабря Общество, 09:30 Россияне увидят «великое соединение» Юпитера и Сатурна Общество, 09:24 Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год Общество, 09:00 Трамп пожелал назначить спецпрокурором сторонницу «теории заговоров» Политика, 08:56 Новая нефть, новый капитализм: каким будет для инвестора 2021 год РБК и СберПервый, 08:40 Прокурор Якутии Олег Нарковский умер после тяжелой болезни Общество, 08:38 Кинолог рассказал об опасности новогодних елок для собак Общество, 08:11 Apple остановила передачу заказов сборщику iPhone в Индии Общество, 07:55
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,35 +0,71% EUR/RUB ₽89,82 +0,52% EUR/USD $1,22 -0,15%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин назвал рискованным традиционное новогоднее застолье на фоне COVID

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Людям старшего поколения стоит воздержаться от крупных новогодних застолий из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Что касается москвичей старшего поколения, им вообще бы, по-хорошему, воздержаться от этого. <…> И вообще, готовясь к застолью, надо понимать, что большое застолье — это большой риск. Не только для здоровья, но и для жизни», — объяснил он.

Глава города также рекомендовал пожилым людям обратиться за помощью к друзьям и близким не из группы риска, чтобы те помогли им подготовиться к Новому году.

В мэрии Москвы сообщили о формате новогодних школьных утренников
Общество
Фото:Сергей Чириков / ТАСС

Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Москве до 15 января действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. По данным оперативного штаба на 20 декабря, за сутки в столице выявили свыше 4,7 тыс. человек c коронавирусом. Всего за время пандемии в городе COVID-19 обнаружен более чем у 730 тыс. человек.

Власти Москвы отменили традиционные новогодние гуляния, ярмарки и фестивали, которые проходят в столице с середины декабря и до середины января.

Сергей Собянин Новый Год
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,35 +0,71% EUR/RUB ₽89,82 +0,52% EUR/USD $1,22 -0,15%
Материалы по теме
Италия введет общенациональный карантин на Рождество и Новый год
Общество
В мэрии Москвы сообщили о формате новогодних школьных утренников
Общество
Пенсионный фонд сообщил порядок новогодних выплат на детей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter