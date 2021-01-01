Звонарь Кремля рассказал о заблуждении по поводу наступления Нового года

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Россиянам не следует ждать окончания боя курантов после 12 ударов, так как Новый год наступает с первыми раскатами колокольного звона. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщил звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский.

Он указал на то, что некоторые российские семьи начинают отмечать Новый год лишь после 12 ударов большого колокола. По словам звонаря, не все граждане знают, что после 12 ударов курантов проходит первая минута Нового года.

«Не знаю, откуда это появилось, никто этого не утверждал. Это заблуждение... Конечно, психологически мы ждем, что наступление большого часа — это удар большого колокола», — пояснил Мишуровский.

Звонарь добавил, что Новый год наступает чуть раньше: с первым звуком маленького колокола. «С первым звуком, который вы можете услышать, — самый маленький колокол. Самый первый звук пошел, значит 00:00», — отметил Мишуровский.