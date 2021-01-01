Звонарь Кремля рассказал о заблуждении по поводу наступления Нового года

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 73,32 (+0,34) Инвестиции, 18 дек, 13:49
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 89,83 (+0,54) Инвестиции, 18 дек, 13:49
Новые возможности: что такое паспорт компетенций и зачем он нужен Партнерский материал, 12:11 Номера и почтовые адреса 270 тыс. держателей криптовалют выложили в сеть Крипто, 12:04 Шнуров раскритиковал артистов из-за жалоб на упавшие после COVID доходы Общество, 12:04 Американские кинокритики включили российский фильм в итоги года Стиль, 12:02 Безлюдные рудники и интернет-магазин стали: тренды развития металлургии Индустрия 4.0, 12:00  В Москве открыли запись на прививки от COVID для новой категории граждан Общество, 11:58 Курс молодого бойца: предпринимательский потенциал семей военнослужащих Партнерский материал, 11:58 Умер один из создателей «Ну, погоди!» писатель Курляндский Общество, 11:52 Как число заражений в России поставило новый рекорд. Инфографика Общество, 11:51 Площадь земли в собственности россиян сократилась на 1 млн га Недвижимость, 11:48 КамАЗ создаст новый фургон на базе электрокара «Кама-1» Авто, 11:43 Во что инвестируют владельцы крупнейших мировых состояний Партнерский материал, 11:39 Джошуа и Фьюри договорились о проведении боя в мае 2021 года Спорт, 11:37 Названы крупнейшие застройщики небоскребов Москвы в 2020 году Недвижимость, 11:36
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,67 +1,8% EUR/RUB ₽91,15 +1,48% EUR/USD $1,22 -0,31%
Общество ,  
0 

Звонарь Кремля рассказал о заблуждении по поводу наступления Нового года

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Россиянам не следует ждать окончания боя курантов после 12 ударов, так как Новый год наступает с первыми раскатами колокольного звона. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщил звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский.

Он указал на то, что некоторые российские семьи начинают отмечать Новый год лишь после 12 ударов большого колокола. По словам звонаря, не все граждане знают, что после 12 ударов курантов проходит первая минута Нового года.

«Не знаю, откуда это появилось, никто этого не утверждал. Это заблуждение... Конечно, психологически мы ждем, что наступление большого часа — это удар большого колокола», — пояснил Мишуровский.

Путин одним из первых услышал звон новых колоколов на Спасской башне
Общество

Звонарь добавил, что Новый год наступает чуть раньше: с первым звуком маленького колокола. «С первым звуком, который вы можете услышать, — самый маленький колокол. Самый первый звук пошел, значит 00:00», — отметил Мишуровский.

В 2019 году официальный представитель ФСО Сергей Девятов также говорил, что Новый год наступает с первым ударом курантов, а не с последним.

Кремлевские куранты занимают три последних яруса Спасской башни. Часы состоят из трех узлов: механизма хода, механизма боя часов и музыкального механизма. На самом верхнем ярусе башни размещены колокола. В центре под шатром башни, подвешен самый большой часовой колокол, который воспроизводит бой часов. Остальные колокола меньших размеров предназначены для вызванивания «четвертей» часа.

Читайте на РБК Pro
Куда заведет Volkswagen одержимость Илоном Маском С ним не договориться: как налоговые роботы вычисляют нарушителей Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости Психолог Сьюзан Дэвид: неверная мотивация — верный способ «сломать мозг»

В Кремль привезли «главную» новогоднюю елку России
Общество

Константин Мишуровский — звонарь Московского Кремля, храма Христа-Спасителя. Ранее он работал в Даниловом монастыре и Богоявленском соборе в Елохове, Новодевичьем монастыре и других московских храмах. С 1990-х в составе Общества церковных звонарей работает в Московском Кремле, звонит на колокольне Ивана Великого и Храма Христа Спасителя. Он также участвовал в обновлении звонницы Спасской башни.

Ранее сервис для поиска работы Superjob назвал самые желанные подарки россиян на Новый год. Больше всего людей хотят получить на Новый год автомобиль. Также популярными желанными подарками стали квартира или дом, отдых, технические новинки.

Новый год Кремль куранты колокол
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,67 +1,8% EUR/RUB ₽91,15 +1,48% EUR/USD $1,22 -0,31%
Материалы по теме
Юрист посоветовала россиянам погасить долги до Нового года
Финансы
Россияне оценили влияние запретов по COVID на планы встречи Нового года
Общество
Мясников дал совет о встрече Нового года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter