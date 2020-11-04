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Путин одним из первых услышал звон новых колоколов на Спасской башне

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Президент Владимир Путин одним из первых услышал звон новых колоколов на Спасской башне Кремля. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Послушать звон колоколов, которые играли гимн России в честь Дня народного единства, президента пригласила министр культуры Ольга Любимова. Также вместе с ними их слушали участники военно-патриотического центра «Вымпел» и Поискового движения России.

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Министр культуры отметила, что «это первый и последний раз, когда с опозданием на 15 минут [прозвучал гимн], только по случаю праздника». Она также уточнила, что далее мелодии будут проигрываться точно по расписанию, раз в три часа. В 15:00 мск можно будет услышать «Славься» Михаила Глинки, добавила Любимова.

Ранее по случаю Дня народного единства Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Он связан с освобождением Москвы от польских интервентов в 1612 году.

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