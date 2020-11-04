Путин одним из первых услышал звон новых колоколов на Спасской башне
Президент Владимир Путин одним из первых услышал звон новых колоколов на Спасской башне Кремля. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Послушать звон колоколов, которые играли гимн России в честь Дня народного единства, президента пригласила министр культуры Ольга Любимова. Также вместе с ними их слушали участники военно-патриотического центра «Вымпел» и Поискового движения России.
Министр культуры отметила, что «это первый и последний раз, когда с опозданием на 15 минут [прозвучал гимн], только по случаю праздника». Она также уточнила, что далее мелодии будут проигрываться точно по расписанию, раз в три часа. В 15:00 мск можно будет услышать «Славься» Михаила Глинки, добавила Любимова.