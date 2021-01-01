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Пандемия коронавируса ,  
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Врач предложила альтернативу шампанскому на Новый год для больных COVID

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Болеющим коронавирусной инфекцией на Новый год, несмотря на праздник, нужно вместо алкоголя пить витаминный морс. Об этом заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Чедия, передает «РИА Новости».

«На новогодний стол чаще всего кладут продукты, которые мы с вами ограничиваем в обычной жизни... Но коронавирус еще и на кишечник оказывает влияние, и на желудок. <...> Людям, которые болеют коронавирусом, нужно желудочно-кишечный тракт оберегать от раздражения», — пояснила эксперт.

Гинцбург разрешил бокал шампанского провакцинированным от COVID-19
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Фото:Francois Mori / AP

По мнению Чедии, в новогоднем меню больных с коронавирусом также не место копченым, жареным, жирным и острым блюдам. Специалист порекомендовала еду из овощей и фруктов, цитрусовое желе, тушеные мясо или рыбу, сырные шарики. Создать ощущение праздника поможет интересная подача на стол.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что прививка от коронавируса не мешает выпить бокал шампанского на Новый год, но не более, не стоит увлекаться спиртным.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус шампанское Новый год врач
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