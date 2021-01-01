В ОП предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

Из-за взлета цен на базовые продукты питания в России необходимо ввести продуктовые карточки для малоимущих. Об этом заявила глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина, передает «РИА Новости».

Кроме того, по ее мнению властям следует рассмотреть выделение социального питания или товаров первой необходимости для малоимущих. Со своей инициативой Оглобина уже обратилась в правительство.

Подорожание базовых продуктов в декабре неоднократно становилось предметом критики президента Владимира Путина. Так, 9 декабря политик указал, что Россия не должна повторить продовольственные проблемы СССР. «Помните, как тогда говорили? <...> Тогда говорили: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно», — заявил президент.

За «эксперименты» с ценами на продукты он раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова, а позже сообщил о недосмотре со стороны «соответствующих правительственных структур». Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что тенденция с ростом цен была видна еще осенью, но ответственные министерства и ведомства «упустили ситуацию».