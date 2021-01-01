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В ОП предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

Из-за взлета цен на базовые продукты питания в России необходимо ввести продуктовые карточки для малоимущих. Об этом заявила глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина, передает «РИА Новости».

Кроме того, по ее мнению властям следует рассмотреть выделение социального питания или товаров первой необходимости для малоимущих. Со своей инициативой Оглобина уже обратилась в правительство.

Путин назвал ошибку правительства в условиях роста цен на продукты
Экономика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Подорожание базовых продуктов в декабре неоднократно становилось предметом критики президента Владимира Путина. Так, 9 декабря политик указал, что Россия не должна повторить продовольственные проблемы СССР. «Помните, как тогда говорили? <...> Тогда говорили: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно», — заявил президент.

За «эксперименты» с ценами на продукты он раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова, а позже сообщил о недосмотре со стороны «соответствующих правительственных структур». Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что тенденция с ростом цен была видна еще осенью, но ответственные министерства и ведомства «упустили ситуацию».

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Бизнес
Фото:АГН «Москва»

Как пояснил Путин во время своей большой пресс-конференции, внутренние цены взлетели вслед за мировыми. «Связано с ростом, допустим, стоимости комплектующих в связи с курсовой разницей. Он неизбежен», — указал российский лидер.

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В то же время, по его словам, не всегда удорожание имеет объективные причины. Например, последнее время в России дорожают макароны и хлеб, при том, что, как рассказал Путин, в этом году в России собрали рекордный урожай пшеницы «за последние шесть лет». Президент также указал, что правительство России допустило ошибку, продолжая стимулировать экспорт продовольствия и сельхозсырья из страны в условиях роста мировых цен на продукты.

Что делают чиновники, чтобы остановить рост цен

Заключены соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла, в которых предусмотрено снижение оптовых и розничных цен. Оптовая цена 1 кг сахарного песка будет ограничена 36 руб. за 1 кг, розничная — 45 руб. Для подсолнечного масла это будут, соответственно, 95 и 110 руб. за 1 литр. Соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 года.
Для снижения цен на сахар заводы смогут получить в следующем году льготные кредиты для закупки сахарной свеклы у производителей. Если у них цена не снизится, Минсельхоз готов согласовать отмену пошлины на импорт тростникового сахара.


На семена подсолнечника уже введена запретительная вывозная таможенная пошлина (30%, но не менее €165 за 1 тонну), которая будет действовать с января по июнь 2021 года. Сейчас прорабатывается вопрос о введении вывозных пошлин на подсолнечное масло.


Сдержать рост цен на хлеб и муку предложено с помощью введения квот на экспорт зерна — с 15 февраля по 30 июня 2021 года вывезти за рубеж можно будет не больше 17,5 млн т. На этот же период вводится экспортная пошлина на пшеницу в размере €25 за 1 тонну. Мукомолам дадут субсидии на закупку пшеницы, а хлебопекам возместят часть затрат на приобретение муки — проекты соответствующих постановлений Минсельхоз уже внес в правительство.

бедность продуктовые карточки Общественная палата
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