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В «Справедливой России» разработают закон о выплатах родителям

Партия «Справедливая Россия» разработает законопроект о назначении ежемесячные выплат родителям до достижения их детьми совершеннолетия. Об этом сообщил в Telegram депутат от фракции в Государственной Думе Олег Шеин, передает ТАСС.

«Будем разрабатывать закон. В конце концов, когда наша партия 15 лет назад впервые предложила идею материнского капитала, тоже никто не верил», — сообщил он.

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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Ранее в интервью Ura.ru Шейн сказал, что в России следует ввести регулярные выплаты для матерей. Он пояснил, что это поможет повысить рождаемость. По словам депутата, это высказывание вызвало широкий общественный резонанс.

«Поддержка высказана системными институтами: председателем комитета по труду и социальной политике Госдумы, коллегами из Общественной палаты, Национальным родительским комитетом», — отметил депутат.

Путин пообещал семьям с детьми выплаты по 5 тыс. руб. к Новому году
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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Инициативу, в частности одобрил депутат Госдумы, глава комитета по труду и соцполитике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

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Президент России Владимир Путин во время ежегодной конференции пообещал «подарить» семьям с детьми до семи лет включительно на Новый год по 5 тыс. руб. На портале госуслуг уточняется, что выплата будет начислена на детей, родившихся 18 декабря 2012 года и позже. Деньги будут выплачены на каждого такого ребенка, на них могут рассчитывать родители, усыновители, опекуны и попечители.

Госдума «Справедливая Россия» дети госпомощь
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