В «Справедливой России» разработают закон о выплатах родителям

Партия «Справедливая Россия» разработает законопроект о назначении ежемесячные выплат родителям до достижения их детьми совершеннолетия. Об этом сообщил в Telegram депутат от фракции в Государственной Думе Олег Шеин, передает ТАСС.

«Будем разрабатывать закон. В конце концов, когда наша партия 15 лет назад впервые предложила идею материнского капитала, тоже никто не верил», — сообщил он.

Ранее в интервью Ura.ru Шейн сказал, что в России следует ввести регулярные выплаты для матерей. Он пояснил, что это поможет повысить рождаемость. По словам депутата, это высказывание вызвало широкий общественный резонанс.

«Поддержка высказана системными институтами: председателем комитета по труду и социальной политике Госдумы, коллегами из Общественной палаты, Национальным родительским комитетом», — отметил депутат.