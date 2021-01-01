Пенсионный фонд сообщил порядок новогодних выплат на детей

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Пенсионный фонд России выплатит семьям с детьми до семи лет включительно по 5 тыс. руб. на каждого ребенка в соответствии с указом президента страны Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте ПФР.

«Пенсионный фонд России беззаявительно перечислит единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно, которая составит 5 тыс. руб. на каждого ребенка в семье», — говорится в сообщении фонда.

Как пояснили в ПФР, «беззаявительное» перечисление выплат означает то, что для получения средств не надо никуда обращаться — Пенсионный фонд автоматически оформит и перечислит деньги на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.

Заявление нужно подавать только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся ПФР в течение года. Те, кто получит эту выплату в первый раз, должны подать заявление до 1 апреля 2021 года. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.