Финляндия ограничила авиасообщение с Великобританией из-за угрозы COVID

Финляндия приостановила на две недели пассажирское авиасообщение с Великобританией из-за угрозы распространения нового вида коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте Национального агентства транспорта и коммуникаций Финляндии.

Ограничение вступит в силу в 11:00 по мск 21 декабря и продлится до 10:59 по мск 4 января 2021 года. Запрет не распространяется на государственную авиацию, полеты для оказания медицинской помощи и грузоперевозки.

Меры приняты по рекомендации департамента здравоохранения агентства. Оно посчитало закрытие перелетов необходимым шагом для сдерживания вируса.

Как уточняется в сообщение, в ближайшее время может появиться более подробная информация о новом типе коронавируса. «Продолжение пассажирских перевозок следует оценивать в свете этой новой информации», — отмечается в сообщении.