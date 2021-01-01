Дептранс сообщил о затруднении движения в Лефортовском тоннеле из-за ДТП

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

На внешней стороне Лефортовского тоннеля в Москве столкнулись три автомобиля, передает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«Возможны затруднения при въезде в тоннель», — передает дептранс. По его данным, из-за аварии свободной осталась всего одна полоса, по двум остальным движения нет.

В дептрансе отмечают, что в аварии никто не пострадал. Позднее там сообщили, что движение в тоннеле восстановлено.

Ранее во Владивостоке произошло ДТП с участием 16 автомобилей. По данным УМВД, бетононасос Samsung столкнулся с попутно ехавшими автомобилями. В результате погиб водитель бетононасоса, еще три человека пострадали.