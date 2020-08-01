В Подмосковье четыре человека пострадали при ДТП с грузовиком
На Ленинградском шоссе столкнулись два легковых автомобиля, один из которых затем врезался в грузовик. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Авария произошла в 8:15 мск на 83-м км шоссе.
«Легковой автомобиль Volkswagen выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Mitsubishi, после чего Mitsubishi столкнулся с грузовиком», — сказал в пресс-службе.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних и один взрослый, их госпитализировали.
На месте аварии работают сотрудники ДПС, причины аварии устанавливаются.