В Подмосковье четыре человека пострадали при ДТП с грузовиком

Фото: speterburg.news / VK

На Ленинградском шоссе столкнулись два легковых автомобиля, один из которых затем врезался в грузовик. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Авария произошла в 8:15 мск на 83-м км шоссе.

«Легковой автомобиль Volkswagen выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Mitsubishi, после чего Mitsubishi столкнулся с грузовиком», — сказал в пресс-службе.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних и один взрослый, их госпитализировали.

На месте аварии работают сотрудники ДПС, причины аварии устанавливаются.