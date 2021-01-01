В центре Чумакова предложили назвать новую вакцину от COVID-19 «ЧуВак»

Разработчики вакцины против коронавируса федерального научного центра исследований и разработки имени М.П. Чумакова предложили назвать ее «ЧуВак», производно от «Чумаков-вакцина». Об этом сообщил генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, передает «Российская газета».

«Идет внутренняя дискуссия. Создавали вакцину люди молодые, креативные, с юмором, поэтому мне даже неловко открывать некоторые предложения, которые есть в копилке», — поделился он.

Пока у препарата нет официального названия. По словам директора, у разработчиков есть еще две-три недели на его принятие, пока вакцина не будет зарегистрирована.

Вариант с «ЧуВаком» Ишмухаметов посчитал имеющим право на существование, однако оговорил некоторые нюансы. «Тут все же и вопрос этики, и то, что определяет потенциал коммерческого использования», — пояснил он.