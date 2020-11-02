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Пожар на складе газовых баллонов на юге Москвы потушили

Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Пожар в здании склада на юге Москвы, в котором хранились газовые баллоны, удалось потушить. Об этом сообщает ГУ МЧС по Москве.

«Пожарным удалось не допустить распространения огня и в 16:00 полностью ликвидировать пожар», — сказано в сообщении ведомства. Также отмечается, что информации о пострадавших в результате пожара нет.

Пожар на складе с газовыми баллонами в Москве. Фоторепортаж
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Возгорание произошло на улице Газопровод днем 2 ноября. Площадь пожара составила 300 кв. м, периодически были слышны взрывы. По данным «РИА Новости», на складе хранились баллоны с газом общим объемом 600 куб. м.

Из-за пожара на улице было перекрыто движение. В МЧС сообщили, что здание склада обрушилось.

пожар Москва
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Пожар на складе с газовыми баллонами в Москве. Фоторепортаж
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Пожар на складе с газовыми баллонами в Москве. Видео
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