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В Москве из-за пожара частично обрушилось здание бывшего завода

Пожар на Рязанском проспекте в Москве
Пожар на Рязанском проспекте в Москве (Фото: МЧС Москвы / Facebook)

На Рязанском проспекте в Москве из-за пожара обрушилось около 150 кв. м здания бывшего завода железобетонных изделий. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Москве.

«По уточненной информации, внутри неэксплуатируемого здания происходит загорание строительного мусора на общей площади около 500 кв. м. В результате пожара произошло частичное обрушение центральной части здания на общей площади около 150 кв. м», — сказано в сообщении.

Как сообщают в ведомстве, в центральной части здания могут находиться старые газовые баллоны. Информации о пострадавших нет. Пожарные продолжают ликвидацию пожара.

Пожар на складе с газовыми баллонами в Москве. Фоторепортаж
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2 ноября на юге Москвы на улице Газопровод произошел пожар на складе с газовыми баллонами. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Пожарным удалось его полностью ликвидировать. Информации о пострадавших в результате пожара нет.

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