Вильфанд предупредил о похолодании на европейской территории России

На европейскую территорию России с понедельника, 21 декабря, придет похолодание, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Москве теплая погода сохранится до конца недели: ночью будет от минус 3 до минус 5 градусов, днем — от 0 до минус 2 градусов. В понедельник температура начнет понижаться. Ночью похолодает до минус 3 — минус 8 градусов.

«Днем тоже постепенное снижение: в понедельник минус 2 — минус 4 [градуса], во вторник — понижение градуса на два — три. Это погода, близкая к норме. Это касается всего Центрального федерального округа», — сказал Вильфанд.

При этом аномально холодная погода ожидается на юге европейской территории страны с воскресенья, 20 декабря, там температура будет ниже нормы на 4-6 градусов, добавил синоптик.