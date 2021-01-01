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Пандемия коронавируса ,  
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«Аэрофлот» сообщил об отсутствии решения по авиасообщению с Британией

Фото: aeroflot / Facebook
Фото: aeroflot / Facebook

Авиакомпания «Аэрофлот» пока не принимала решений о приостановке авиасообщения с Великобританией, после того как в королевстве был выявлен новый, более заразный, штамм коронавируса. Об этом РБК сказал представитель российского авиаперевозчика.

Об отсутствии решений по остановке воздушного сообщения с Британией ранее 20 декабря сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Власти отметили, что ситуация находится под контролем.

В воскресенье британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об обнаружении в стране нового штамма COVID-19, который может быть на 70% более заразен. Изначально о новой мутации коронавируса заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Она была выявлена в Лондоне, графствах Эссекс, Кент и Хартфордшир, где новый штамм обнаружен более чем у 1 тыс. зараженных.

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Позже во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что мутировавший коронавирус найден также в Нидерландах, Дании и Австралии.

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После сообщений о новой мутации COVID-19 власти Нидерландов решили временно прекратить принимать рейсы из Великобритании. Затем еще ряд стран объявили о планах приостановить транспортное сообщение с королевством.

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Россия возобновила авиасообщение с Великобританией в начале августа.

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Источник: JHU
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