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Пандемия коронавируса ,  
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Онищенко назвал «реальное средство профилактики» COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал граждан включиться в прививочную кампанию против коронавируса, назвав прививку «реальным средством профилактики». Об этом он сказал «РИА Новости».

«Это то реальное средство профилактики, которое позволит не просто сдерживать, а уже управлять эпидемическим процессом», — считает Онищенко.

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Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Бывший главный санитарный врач отметил, что процесс развития эпидемии идет закономерно. По его словам, рост заболеваемости COVID-19 есть, но благодаря массовой вакцинации и мерам против распространения инфекции ситуация становится управляемой.

В начале декабря президент Владимир Путин объявил о начале масштабной вакцинации россиян против COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко позже сообщил, что власти планируют привить около 60% взрослого населения. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь, рассчитывает, что к осени 2021 года прививку против COVID-19 сделают 70–80% граждан. К этому времени эпидемия должна стать управляемой.

На данный момент в России зарегистрированы две вакцины против коронавируса. Первая, «Спутник V», создана Центром им. Гамалеи, вторая, «ЭпиВакКорона», — государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Над третьей работает Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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