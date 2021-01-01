Путин исключил локдаун в России из-за коронавируса

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Власти России не собираются вводить тотальные ограничения по всей стране из-за распространение коронавируса. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин по окончании ежегодной пресс-конференции, передает ТАСС.

«Не планируется, я вам сразу могу сказать, и необходимости такой нет», — сказал президент.

Он добавил, что никаких локдаунов не потребуется, если россияне будут соблюдать введенные из-за эпидемологической ситуации ограничительные меры.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают вопрос о введении жесткого карантина на новогодние праздники в связи с распространением коронавирусной инфекции.