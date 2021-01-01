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Пандемия коронавируса ,  
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Путин исключил локдаун в России из-за коронавируса

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти России не собираются вводить тотальные ограничения по всей стране из-за распространение коронавируса. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин по окончании ежегодной пресс-конференции, передает ТАСС.

«Не планируется, я вам сразу могу сказать, и необходимости такой нет», — сказал президент.

Он добавил, что никаких локдаунов не потребуется, если россияне будут соблюдать введенные из-за эпидемологической ситуации ограничительные меры.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают вопрос о введении жесткого карантина на новогодние праздники в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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Мэр Москвы Сергей Собянин также исключил ужесточение карантинных мер на новогодние праздники. В то же время глава Санкт-Петербурга Александр Беглов 7 декабря заявил о близости города к полному локдауну.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель распорядилась ввести в стране жесткие ограничительные меры на период с 16 декабря по 10 января, чтобы снизить скорость распространения COVID-19. Согласно новым правилам, закрылись магазины розничной торговли, парикмахерские, косметические, массажные и тату-салоны, остались закрытыми заведения общепита.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Владимир Путин коронавирус Локдаун
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