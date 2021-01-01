В Петербурге задержали мужчину, выбросившего из окна подростка

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который выбросил из окна третьего этажа 13-летнего ребенка с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером в одном из домов по улице Дыбенко. Мужчина, находясь в квартире, взял на руки 13-летнего сына своей знакомой, у которого есть инвалидность, вызванная психическим заболеванием, и перекинул его через окно лоджии.

По данным издания 78.ru со ссылкой на источник в полиции, мужчина выпрыгнул из окна вслед за ребенком. Со слов матери мальчика, поздно вечером ее сожитель открыл двери балкона и беспричинно стал выбрасывать на улицу вещи. Она вышла на улицу, чтобы их собрать. Там же женщина обнаружила на земле своего ребенка и сожителя. В СК сообщили, что ребенку оказали медицинскую помощь.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство). В настоящий момент решается вопрос об избрании к нему меры пресечения.