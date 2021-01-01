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В Петербурге задержали мужчину, выбросившего из окна подростка

Фото:Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который выбросил из окна третьего этажа 13-летнего ребенка с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК. 

По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером в одном из домов по улице Дыбенко. Мужчина, находясь в квартире, взял на руки 13-летнего сына своей знакомой, у которого есть инвалидность, вызванная психическим заболеванием, и перекинул его через окно лоджии.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

По данным издания 78.ru со ссылкой на источник в полиции, мужчина выпрыгнул из окна вслед за ребенком. Со слов матери мальчика, поздно вечером ее сожитель открыл двери балкона и беспричинно стал выбрасывать на улицу вещи. Она вышла на улицу, чтобы их собрать. Там же женщина обнаружила на земле своего ребенка и сожителя. В СК сообщили, что ребенку оказали медицинскую помощь.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство). В настоящий момент решается вопрос об избрании к нему меры пресечения.

Накануне СК сообщал о задержании мужчины в городе Энгельсе Саратовской области, которого подозревают в убийстве ребенка. Тело ребенка нашли в одном из частных домов. По данным следствия, отец оставил своего шестилетнего пасынка под присмотром приятеля. Когда он вернулся домой, обнаружил раненого ребенка на полу кухни. Против приятеля отчима возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Санкт-Петербург СК ребенок-инвалид
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