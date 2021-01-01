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Выбросившему в окно ребенка петербуржцу предъявили обвинение

Мужчине, выбросившему 13-летнего сына своей сожительницы из окна в Санкт-Петербурге, предъявлено обвинение в покушении на убийство по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по региону.

«В настоящее время предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что обвиняемому 34 года.

В Петербурге задержали мужчину, выбросившего из окна подростка
Общество
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

О задержании мужчины, который выбросил ребенка из окна третьего этажа пресс-служба следственного управления сообщила утром 21 ноября. По версии следствия, инцидент произошел вечером 20 ноября в одном из домой по улице Дыбенко. Мужчина взял на руки ребенка, у которого есть вызванная психическим расстройством инвалидность, и выбросил его из окна лоджии.

Как писали местные СМИ, после этого мужчина сам выпрыгнул из окна. Мать мальчика рассказала, что поздно вечером ее сожитель начал выбрасывать вещи с балкона. Она спустилась на улицу, чтобы их собрать и обнаружила под окнами и сына, и сожителя.

Санкт-Петербург СК покушение на убийство
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +26021 Случаев 2 млн +24822 Умерли 35,7 тыс. +467
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