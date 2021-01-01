Выбросившему в окно ребенка петербуржцу предъявили обвинение

Мужчине, выбросившему 13-летнего сына своей сожительницы из окна в Санкт-Петербурге, предъявлено обвинение в покушении на убийство по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по региону.

«В настоящее время предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что обвиняемому 34 года.

О задержании мужчины, который выбросил ребенка из окна третьего этажа пресс-служба следственного управления сообщила утром 21 ноября. По версии следствия, инцидент произошел вечером 20 ноября в одном из домой по улице Дыбенко. Мужчина взял на руки ребенка, у которого есть вызванная психическим расстройством инвалидность, и выбросил его из окна лоджии.