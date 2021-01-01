В Кремле заявили о невозможности оставить жителей Донбасса без поддержки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 73,32 (+0,34) Инвестиции, 13:49
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 89,83 (+0,54) Инвестиции, 13:49
Минздрав в 2021 году не будет вводить новые анализы для водителей Общество, 15:35 Как правильно покупать корпоративные долги Pro, 15:35 Песков ответил на вопрос об отдельной вакцине от COVID-19 для Путина Политика, 15:34 Избитый Широковым арбитр попросил у футболиста компенсацию в ₽500 тыс. Спорт, 15:29 Новогодний чек-лист: как выбрать подарки и не сойти с ума РБК Стиль и Lego, 15:23 Что построили в России в 2020 году: самые интересные проекты Недвижимость, 15:18 Снежный шторм в США. Фоторепортаж Общество, 15:13  Набиуллина пришла на пресс-конференцию ЦБ с брошью в виде снегиря Финансы, 15:11 Как очищают воду в Москве РБК и ДПиООС, 14:54 Кремль исключил возможность работы Путина в бункере Общество, 14:54 Названы финалисты конкурса на звание автомобиля года в США Авто, 14:51 Владельцам машино-мест предложили платить коммуналку за общее имущество Недвижимость, 14:48 ФСБ задержала следователя по делу о перестрелке в башне «Око» Общество, 14:41 Экс-президент «Локомотива» решил участвовать в выборах главы ФНЛ Спорт, 14:33
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,52 +0,94% EUR/RUB ₽90,18 +0,92% EUR/USD $1,23 +0,03%
Политика ,  
0 

В Кремле заявили о невозможности оставить жителей Донбасса без поддержки

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Россия не может остаться безучастной к судьбам жителей Донбасса, который отторгнут Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Накануне президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что Россия собирается наращивать поддержку Донбассу. По его словам, помощь будет оказываться не только по гуманитарной линии, но через прямое сотрудничество.

Путин пообещал увеличивать поддержку Донбасса
Политика
<p>Владимир Путин</p>

«О «городе-саде» там говорить не приходится, к нашему большому сожалению. Потому что, не забывайте, этот регион абсолютно отторгнут Украиной и живет уже не первый год в условиях жесточайшей блокады со стороны своей родины», — сказал Песков на вопрос о мерах помощи.

Учитывая эти условия и то, что в регионе проживает большое количество русскоговорящих людей, «Россия не может оставаться безучастной и не будет оставаться», добавил Песков.

Дмитрий Песков Донбасс
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,56 +1% EUR/RUB ₽90,2 +0,94% EUR/USD $1,23 +0,01%
Материалы по теме
Путин пообещал увеличивать поддержку Донбасса
Политика
Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год
Политика
Зеленский заявил о готовности к новому этапу разведения войск в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter