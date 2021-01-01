В Кремле заявили о невозможности оставить жителей Донбасса без поддержки

Фото: Олег Яковлев / РБК

Россия не может остаться безучастной к судьбам жителей Донбасса, который отторгнут Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Накануне президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что Россия собирается наращивать поддержку Донбассу. По его словам, помощь будет оказываться не только по гуманитарной линии, но через прямое сотрудничество.

«О «городе-саде» там говорить не приходится, к нашему большому сожалению. Потому что, не забывайте, этот регион абсолютно отторгнут Украиной и живет уже не первый год в условиях жесточайшей блокады со стороны своей родины», — сказал Песков на вопрос о мерах помощи.

Учитывая эти условия и то, что в регионе проживает большое количество русскоговорящих людей, «Россия не может оставаться безучастной и не будет оставаться», добавил Песков.