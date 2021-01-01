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Байден провел телефонные переговоры с президентом Мексики

Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел телефонные переговоры с избранным президентом США Джо Байденом. Об этом президент Мексики сообщил в Twitter.

«Из исторической ратуши Вальядолида, штат Юкатан, я поговорил по телефону с избранным президентом США Джо Байденом. Мы подтвердили приверженность совместной работе на благо наших народов и наций», — отметил Обрадор.

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В конце ноября переговоры с Байденом провел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он поздравил Байдена с избранием на пост президента и заявил о важности сотрудничества США и ООН.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. В понедельник, 14 декабря (15 декабря по московскому времени), необходимое число участников коллегии выборщиков, которая принимает окончательное решение, проголосовало за Байдена. Его инаугурация запланирована на 20 января.

Джо Байден Мексика США
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