Генсек ООН впервые провел телефонные переговоры с Байденом

Антониу Гутерреш (Фото: Munoz Alvarez / Getty Images)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш 30 ноября провел первые телефонные переговоры с Джо Байденом, которого американские СМИ называют новым президентом США. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Гуттериш передал Байдену поздравления с избранием на пост главы государства. «Генеральный секретарь подчеркнул важную роль прочного тесного сотрудничества между США и ООН. Он выразил надежду на сотрудничество с избранным президентом и его командой для решения многих неотложных проблем, стоящих сегодня перед миром», — говорится в сообщении.

В частности генсек сообщил, что ООН и Соединенные Штаты должны вместе бороться с пандемией коронавируса, глобальным изменением климата, поддерживать мировой порядок и безопасность, а также продвигать права человека.

Выборы президента США прошли 3 ноября, однако официальные их результаты еще не объявлены. Ведущие американские СМИ отдали победу Байдену, действующий президент Трамп отрицает свое поражение. Он потребовал отмены результатов голосования и пересчета бюллетеней в нескольких штатах.