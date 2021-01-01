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Выборы президента США ,  
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Генсек ООН впервые провел телефонные переговоры с Байденом

Антониу Гутерреш
Антониу Гутерреш (Фото: Munoz Alvarez / Getty Images)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш 30 ноября провел первые телефонные переговоры с Джо Байденом, которого американские СМИ называют новым президентом США. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Гуттериш передал Байдену поздравления с избранием на пост главы государства. «Генеральный секретарь подчеркнул важную роль прочного тесного сотрудничества между США и ООН. Он выразил надежду на сотрудничество с избранным президентом и его командой для решения многих неотложных проблем, стоящих сегодня перед миром», — говорится в сообщении.

В частности генсек сообщил, что ООН и Соединенные Штаты должны вместе бороться с пандемией коронавируса, глобальным изменением климата, поддерживать мировой порядок и безопасность, а также продвигать права человека.

Висконсин вслед за Аризоной утвердил победу Байдена
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Пересчет голосов в Милуоки, штат Висконсин

Выборы президента США прошли 3 ноября, однако официальные их результаты еще не объявлены. Ведущие американские СМИ отдали победу Байдену, действующий президент Трамп отрицает свое поражение. Он потребовал отмены результатов голосования и пересчета бюллетеней в нескольких штатах.

Однако пересчет голосов в Джорджии, Пенсильвании, Висконсине, Мичигане, Аризоне показали победу Байдена. Трамп заявил, что демократ проиграл в крупных городах, кроме тех, которые «печально известны политической коррумпированностью».

Вместе с тем Управление общих служб США сообщило о готовности начать передачу власти Байдену. Позже аналогичное заявление распространил Пентагон.

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