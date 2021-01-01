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Экс-мэр Петропавловска-Камчатского получил 5,5 лет колонии за взятки

Виталий Иваненко
Виталий Иваненко (Фото: pkgo.ru)

Суд приговорил бывшего мэра Петропавловск-Камчатского городского округа Виталия Иваненко к 5,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 4 млн руб. Об этом сообщает следственное управление СК России по Камчатскому краю.

Бывшего мэра признали виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч.5 ст. 290 УК).

Также по этому делу назначили наказание брату экс-мэра, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК) и мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК). Суд приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима и выплате штрафа в размере 2,2 млн руб.

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По информации СК, в период с января по апрель 2019 года Иваненко через посредников, одним из которых являлся его брат, получил частями взятку в размере 700 тыс. руб. от генерального директора коммерческого предприятия. Взятка была связана «с созданием условий» для заключения с организацией муниципальных контрактов и договоров по благоустройству города, а также с общим покровительством по службе.

Помимо этого, в период с февраля по март 2019 года Иваненко через посредников получил в виде взятки 200 тыс. руб. от одного из индивидуальных предпринимателей города, добавили в СК.

Мошенничество брата Виталия Иваненко выразилось в том, что часть денег, предназначавшихся на взятку мэру, он оставил себе.

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«В ходе следствия обвиняемые полностью признали свою вину, дали подробные показания об обстоятельствах совершенных ими преступлений и сотрудничали со следствием», — сообщили следователи.

Пост главы Петропавловска-Камчатского Иваненко покинул в ноябре 2019 года. Свою отставку он объяснил состоянием здоровья и «семейными обстоятельствами». Менее чем через месяц после этого его арестовали по подозрению в получении взятки в крупном размере.

Петропавловск-Камчатский взятки Следственный комитет
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