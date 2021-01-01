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Трамп заявил о непричастности к преследованию сына Байдена

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Patrick Semansky / AP)

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к делу сына избранного президента США Джо Байдена — Хантера — или всей его семьи.

«Я не имею никакого отношения к потенциальному преследованию Хантера Байдена или семьи Байден. Это просто еще одна фальшивая новость», — написал Трамп в Twitter.

Ранее, 10 декабря, стало известно, что прокуратура штата Дэлавер ведет налоговое расследование в отношении Хантера Байдена. Источник AP передал, что следователи изучают некоторые финансовые вопросы, включая сделку сына Байдена с китайскими партнерами.

Источники CNN подтвердили, что следователей интересует, нарушал ли Байден законы о налогах при ведении бизнеса в зарубежных странах.

Трамп потребовал от ФБР расследовать дело Байдена
Политика
Дональд Трамп

Минюст США 13 декабря запросил информацию о финансовой деятельности Хантера Байдена и более чем о 20 организациях, связанных с ним, в том числе об украинской газовой компании Burisma.

В октябре Трамп обвинил Джо и Хантера Байденов в коррупционных схемах и потребовал от ФБР провести расследование. Действующий президент счел, что его соперник на выборах использовал свое положение для помощи бизнесу сына, который входил в совет директоров украинской частной компании Burisma в 2014–2019 годах.

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Трамп призывал посадить Байденов в тюрьму, обвинив их в создании преступной организации, «поглощающей, словно пылесос», миллионы долларов.

Дональд Трамп Джо Байден дело сын преследование
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