Трамп заявил о непричастности к преследованию сына Байдена

Дональд Трамп (Фото: Patrick Semansky / AP)

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к делу сына избранного президента США Джо Байдена — Хантера — или всей его семьи.

«Я не имею никакого отношения к потенциальному преследованию Хантера Байдена или семьи Байден. Это просто еще одна фальшивая новость», — написал Трамп в Twitter.

Ранее, 10 декабря, стало известно, что прокуратура штата Дэлавер ведет налоговое расследование в отношении Хантера Байдена. Источник AP передал, что следователи изучают некоторые финансовые вопросы, включая сделку сына Байдена с китайскими партнерами.

Источники CNN подтвердили, что следователей интересует, нарушал ли Байден законы о налогах при ведении бизнеса в зарубежных странах.